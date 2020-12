Cuenta ya El Arenal con comedor comunitario, un proyecto muy esperado por los vallenses

-También en Paso Nuevo la Hamaca, se dio por concluido la pavimentación de concreto hidráulico.

Valle Nacional, Oaxaca.- En su visita a la colonia el Arenal donde se hizo acompañar del Diputado Local Fredie Delfín, el presidente Rey Magaña inauguró el comedor comunitario, una de las pocas obras de gran impacto que ha tenido esta colonia desde su fundación, por lo que informó a los presentes que este tipo de trabajos, solo se logra trabajando en unidad tal y como se ha trabajado en los últimos meses, lo que deja como resultado mayor infraestructura para los habitantes de este lugar.



Dijo que seguirá recorriendo las comunidades acompañado de su Cabildo para clausurar los trabajos que se realizaron en este año y comentó, que en estos eventos se busca que la participación ciudadana sea mínima para seguir con las medidas sanitarias y seguir combatiendo la pandemia.



Por su parte el presidente de la Colonia El Arenal Alberto Pérez Avendaño agradeció a las autoridades por la coordinación establecida para concluir con este proyecto tan esperado por los colonos, pues añadió que siendo esta colonia una de la más antiguas en el municipio, no contaba con área de esparcimiento, sin embargo explicó que este logro se dio gracias a la unidad que ya predomina en ese lugar.



Así mismo manifestó que en el Arenal existe la problemática del constante desabasto de agua potable, por lo que asegura que el próximo proyecto se enfocará en la adquisición de un predio para la construcción de un pozo profundo y de esta manera, atender las necesidades del sector que padece del vital líquido.



Por otro lado el Edil se trasladó a la comunidad de Paso Nuevo la Hamaca, para inaugurar en esta ocasión la pavimentación de la calle Cuauhtémoc que beneficiará a los alumnos del IEEBO con un costo de más de un millón de pesos.

