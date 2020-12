Cubiertos al 100% los salarios y prestaciones del magisterio: IEEPO

-El director general, Francisco Ángel Villarreal afirmó que el Gobierno de Oaxaca es respetuoso de los derechos laborales de las y los trabajadores de la educación.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 13 de diciembre de 2020.- Los salarios y prestaciones del magisterio oaxaqueño están garantizados al 100 %, resultado de la relación respetuosa y diálogo abierto que se ha construido con el Gobierno de México y la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, afirmó el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal.

“En el estado de Oaxaca hemos trabajado de cerca con maestros, maestras, normalistas y demás actores educativos. De esta forma, logramos avances sustantivos en diferentes temas, como los administrativos”, puntualizó.

Resaltó que desde el pasado 21 de agosto, a propuesta del Gobernador de Oaxaca, los mandatarios de las 32 entidades del país, así como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmaron un acuerdo en materia educativa para garantizar a las y los profesores que el salario y prestaciones a las que tienen derecho se les entregue íntegro, en reciprocidad a su destacada labor, así como su apoyo y esfuerzo en las actividades a distancia del ciclo escolar 2020-2021.

Lo anterior con el objetivo de permitir a las y los trabajadores de la educación disfrutar de la manera más eficiente su bonificación de cierre de año, así como planear y administrar sus finanzas personales y familiares. A través del IEEPO se inició la entrega de dicho beneficio que se llevará a cabo en dos exhibiciones, durante los meses de diciembre y enero, respectivamente.

En cumplimiento al calendario del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) a nivel nacional, el cual contempla los pagos correspondientes a los más de 80 mil trabajadores y trabajadoras de la educación en el estado, entre docentes y personal administrativo, en días pasados se efectuó el depósito de la primera parte del aguinaldo 2020 y el de las quincenas 23 y 24 será a partir de este lunes, tanto en la modalidad de cheque como depósito bancario.

Para quienes cobran en la modalidad de cheque, el procedimiento se efectuará los días 14 y 15 de diciembre, con apego a los protocolos sanitarios decretados por el Mandatario Estatal y de acuerdo con la normativa emitida por las Secretarías de Salud federal y estatal, que han establecido como prioridad el cuidado de la salud y la vida.

En el caso de los Valles Centrales, en la pagaduría de San Felipe del Agua, el procedimiento comenzará el lunes 14 de acuerdo al calendario organizado en orden alfabético por inicial del primer apellido.

De la A a la C deben acudir en el horario de 8:00 a 10:30 horas; de la D a la G, de 11:00 a 12:30 horas y de la H a la L, de 13:00 a 15:00 horas.

El martes 15, se atenderá de la M a la Q en el horario de 8:00 a 10:30 horas; las letras S y V, de 11:00 a 12:30 horas y el bloque R, T, U, W, X, Y, Z de 13:00 a 15:00 horas.

En las pagadurías en el interior del estado, la entrega de cheques de nómina se efectuará respetando los protocolos sanitarios los mismos días 14 y 15 de diciembre, en un horario de 8:00 a 15:00 horas. Es necesario presentar en original y copia la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) y por higiene, llevar su propio cubrebocas y bolígrafo personal.

El Director General del IEEPO reiteró que el Gobierno de Oaxaca es respetuoso de los derechos laborales al mantener acciones que garanticen el bienestar del magisterio oaxaqueño.

