Cuantifica Oaxaca 25 mil 959 casos acumulados de COVID-19, hoy 140 nuevos pacientes

-Piden los SSO a la sociedad quedarse en casa si es posible y reforzar las medidas preventivas

-Suman 2 mil 006 defunciones

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 12 de diciembre de 2020.- Al corte de este 12 de diciembre, la entidad acumuló 25 mil 959 casos de COVID-19, de esta cifra, 2 mil 006 personas han perdido la vida a causa de complicaciones por la enfermedad, tres más que ayer, según cifras de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

El jefe de la Unidad de Equidad de la Atención Médica de la institución, Juan Humberto Victoria Ruiz, en representación del titular de los SSO, Donato Casas Escamilla, señaló que actualmente el número de pacientes que cursan la infección respiratoria en etapa activa son 856.

Indicó que del total de confirmados, 140 son casos nuevos ubicados en 43 municipios, siendo las localidades más afectadas: Oaxaca de Juárez con 42, Santa Lucía del Camino con 17, Santa Cruz Xoxocotlán con 14, San Sebastián Tutla con seis y Villa de Zaachila con cinco; el resto cuatro, tres dos y uno.

Precisó que por Jurisdicción Sanitaria, Valles Centrales reporta 17 mil 668 positivos, Istmo dos mil 367, Tuxtepec mil 901, Mixteca mil 885, Costa mil 320 y Sierra 818.

Victoria Ruiz afirmó que el registro de personas recuperadas se elevó a 23 mil 108, hay 3 mil 922 pacientes sospechosos y 11 mil 388 personas han dado negativo al padecimiento.

Aseveró que a la fecha el número de trabajadores de Salud con COVID-19 suman mil 020 médicos, mil 317 enfermeras y enfermeros, así como mil 100 trabajadores de otros perfiles.

Detalló que el 81.5% de los pacientes han cursado la infección respiratoria en aislamiento domiciliario, y 18.5% requirieron atención hospitalaria; siendo el grupo de edad con más contagios el de 25 a 44 años con 11 mil 736 casos, y por defunciones son los mayores de 65 años con 924 fallecimientos.

El funcionario refirió que este sábado la red hospitalaria presenta 32.2% de ocupación de camas para la atención de pacientes que requieren cuidado especializado, de esta cifra el 38.2% equivale a camas de observación y 21.7% con ventilador.

Insistió en que la pandemia continúa activa, por lo cual exhortó a las familias oaxaqueñas a llevar a cabo la sana distancia, uso correcto de cubrebocas, y en la medida de lo posible quedarse en casa, así como evitar realizar reuniones o celebraciones navideñas que impliquen aglomeración de personas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario