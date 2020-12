Ante el pueblo de Tuxtepec, Noé Ramírez rinde cuentas del ejercicio 2020

-Pese a haber tomado el cargo en tiempos difíciles en materia de salud, dijo que se cumplió con el objetivo acordado con el extinto edil Fernando Bautista Dávila.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Este domingo el presidente de Tuxtepec Noé Ramírez Chávez realizó su Rendición de Cuentas ante cientos de personas, incluidas autoridades municipales, personal de los distintos Sindicatos y representantes de algunas colonias, que se mostraron agradecidos por las obras que este año obtuvieron bajo esta reciente administración.

Previo al inicio de su informe el Edil pidió un minuto de silencio en memoria del extinto Edil Fernando Bautista Dávila, quien a mediados de este 2020 falleciera a causa del covid, teniendo que tomar el cargo el actual presidente en uno de los momentos más críticos de Tuxtepec en materia de Salud, sin embargo, conforme fueron bajando los contagios se reactivaron los trabajos y las obras en las Agencias y colonias, teniendo como resultados que este día las autoridades auxiliares, mostraran su aprobación al hacerse presente en este informe que Ramírez Chávez dio a conocer a los Tuxtepecanos.

De esta manera dio a conocer los gastos e inversiones realizados en los diferentes rubros, focalizados en las prioridades más exigidas por los mismos ciudadanos de este municipio, como obras en infraestructuras, recursos e insumos al campo, combate a la inseguridad y sobre todo el control de la pandemia que en los meses más complicados hizo estragos en todos los estatus sociales, acto que causó una grave crisis en materia de salud en esta ciudad.

Casi al finalizar su informe el edil resaltó que estas acciones fueron para contribuir al desarrollo de Tuxtepec y de las familias, pues añadió que en su administración se buscó fortalecer los lazos familiares destinando recursos también en obras sociales que ayuden a fortalecer el vínculo en la sociedad, asegurando que poco a poco se va logrando el objetivo durante su administración.

Por su parte Gabriela Pérez López Directora General del Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca, quien llegó en representación del Gobierno Estatal, dijo que las acciones emprendidas por Alejandro Murat en la Cuenca también es de reconocerse por los diferentes proyectos de gran impacto reconociendo que Tuxtepec, es uno de los municipios más importantes de Oaxaca por su infraestructura económica y política, que lo hace un referente para el Ejecutivo Estatal.



A este evento asistieron algunos funcionarios del Gobierno Estatal así también como el Diputado Federal Irineo Molina Espinoza, el Presidente de Jacatepec Víctor Raúl Hernández López además de la presencia de titulares del Tribunal Superior del Estado, quienes fueron testigos de este acto de aprobación por parte del pueblo Tuxtepecano representados por sus autoridades auxiliares.

