Reportan otra mujer desaparecida en la Cuenca

-Es una menor de edad que desapareció en Acatlán

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este jueves a través de la página de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (DNOL) se reportó la desaparición de una menor de edad en el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa.

La menor de nombre Karen Valeria Hernández Sánchez fue vista por última vez el pasado 13 de noviembre en la localidad de Cerro Mojarra La Capilla perteneciente a Acatlán y a casi un mes de su desaparición se emitió esta ficha de búsqueda.

La joven vestía blusa azul, pantalón de mezclilla y tenis; es de complexión delgada, estatura aproximada de 1.50 metros, tez clara, cara ovalada, frente mediana y cejas semipobladas.

Esta es la tercera joven que se reporta como desaparecida en la región, las otras dos fueron de Tuxtepec, de una se tiene el reporte de que ya fue localizada, pero de la otra se desconoce.

