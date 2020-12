Registran 152 casos nuevos de COVID-19, suman 25 mil 671 acumulados

-Insisten los SSO en el uso de cubrebocas, distanciamiento social, medidas de higiene, lavado de manos y uso de gel antibacterial.

Oaxaca de Juárez, Oax. 10 de diciembre de 2020.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), informan que este jueves 10 de diciembre, se han registrado 152 casos nuevos de COVID-19, que suman 25 mil 671 casos acumulados en toda la entidad; por lo que exhortan a la población a usar cubrebocas, llevar a cabo el distanciamiento social y las medidas de higiene.

Así lo dio a conocer el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales, Mario Martínez Rojas, en representación del titular, Donato Casas Escamilla, quien destacó que se han notificado 40 mil 829 casos, de los cuales 11 mil 313 han sido negativos, tres mil 845 son sospechosos, 22 mil 847 se han recuperado, y se contabilizan 10 decesos que suman mil 995 defunciones.

Señaló que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 17 mil 431 casos confirmados y mil 18 defunciones, Istmo dos mil 346 y 323 defunciones, Tuxtepec mil 901 y 281 defunciones, Mixteca mil 875 y 176 defunciones, Costa mil 312 y 126 defunciones, y la Sierra 806 y 71 defunciones.

Sostuvo que los 152 casos nuevos de COVID-19 se distribuyen en 51 municipios, siendo los que mayor número presentan: Oaxaca de Juárez con 53, Santa Lucía del Camino nueve, Santa Cruz Xoxocotlán siete, San Sebastián Tutla seis, Ocotlán de Morelos cinco, el resto cuatro, tres, dos y un solo caso.

Señaló que hay 842 casos activos, la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 699, Mixteca 49, Costa 35, Sierra 30, Tuxtepec 19 e Istmo 10.

Añadió que de las mil 995 defunciones, el grupo de edad más afectado es el de 65 y mas años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 con 920, 454 y 290 respectivamente. Por sexo, mil 312 son hombres y 683 mujeres. Las comorbilidades asociadas son diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal.

Martínez Rojas dijo que en relación a la ocupación hospitalaria, los Servicios de Salud de Oaxaca, registran el 20.5%, el HRAEO 100%, Hospital de la Niñez Oaxaqueña 66.7%, SEDENA 25.8%, ISSSTE 61.4%, IMSS régimen ordinario 36.1%, IMSS Bienestar 27.4%, PEMEX 16.7%, SEMAR 17.6%, y Privado 75%. Hay un global para la atención de pacientes con COVID-19 del 34.2%, de los cuales el 39.7% son camas sin ventilador y el 25% de camas con ventilador.

En su intervención, la Oncóloga pediatría adscrita al Hospital “Doctor Aurelio Valdivieso”, Karla Lorena Gómez Marquez, habló sobre el tema: “Mitos y realidades de la infección por COVID-19 en niños”, en la que destacó que uno de los mitos es que la niñez no se enferman; por el contrario, la realidad es que generalmente es leve salvo en grupos de riesgo y su mortalidad es baja dentro de la población general.

Otros de los mitos entre la población es que las embarazadas no contagian a sus bebes; sin embargo se ha demostrado la presencia del virus en el líquido amniótico en algunos casos, por lo que se recomienda la realización de la prueba de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) a toda mujer embarazada cercana al término.

“Lo que sabíamos al principio era que las madres tenían un período de contagiosidad de 7 días antes del parto y hasta días después del parto, esto se ha alargado y ahora tenemos 14 días antes del parto, hasta 28 días después puede darse este contagio”, dijo.

En este sentido insistió en el llamado a la población a usar el cubrebocas, mantener el distanciamiento social, llevar a cabo las medidas de higiene como el lavado constante de manos y uso de gel.

Finalmente mencionó que respecto a la población pediátrica es complicado tenerlos aislados o sujetos, por lo que es responsabilidad de las personas adultas llevar a cabo estar medidas sanitarias.

