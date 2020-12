Realizarán en Tuxtepec, 2do Maratón “Guadalupe–Reyes” Virtual

-El objetivo es fomentar el deporte en la ciudadanía

David Higareda

Tuxtepec, Oaxaca.- Este miércoles se dio a conocer la convocatoria del 2do Maratón “Guadalupe – Reyes” virtual que se organiza en Tuxtepec Oaxaca, con el objetivo de que la gente se mueva y se interese por el deporte.

En entrevista, el Mtro. Rubén Aguirre Alonso, organizador del maratón y conocido en sus redes sociales por participar en varios eventos de este rubro, comentó que es el 2do año que se realiza y el cual consiste en que cada persona corra, camine, trote o ande en bicicleta diariamente desde el 12 de diciembre del 2020 hasta el 6 de enero del 2021.

Dentro del maratón existen 2 categorías: 2.5 kilómetros para quien desee caminar, correr o trotar; y 5 kilómetros para las personas que vayan a realizar su circuito en bicicleta. Para ambas categorías pueden participar cualquier persona sin importar la edad y de cualquier parte de la República Mexicana.

Debido a la pandemia, como muchos eventos se están realizando, este también será virtual, el cual cada participante deberá registrar sus kilómetros en su celular o reloj inteligente y mandar las capturas diariamente a los organizadores. Las distancias cada uno las puede realizar en su casa o en alguna pista al aire libre, cuidando las medidas preventivas de salud.

Al término del maratón se entregarán las medallas y premios de los patrocinadores a los participantes que hayan cumplido los circuitos durante la fecha indicada. Cabe destacar que aquella persona que durante 3 días consecutivos no mande su registro, se le dará automáticamente de baja.

El organizador destacó que muchas personas se centran principalmente en esta temporada para hacer fiestas y comer demasiado, pero que no hay que olvidar hacer ejercicio para tener una buena salud.

Las inscripciones se cierran el 12 de diciembre y para más información lo pueden hacer en el siguiente número: 2871655757

