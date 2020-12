Realidad programa de cofinanciamiento “vivienda joven 2020” en Amilpas

Comunicado

San Jacinto Amilpas, Oaxaca.- A pesar de la actual pandemia a nivel mundial, el desarrollo y la prosperidad para un entorno favorable deben continuar para todas y todos, es algo que la Presidenta Municipal de San Jacinto Amilpas, Yolanda Santos Montaño y su equipo tienen muy claro.

Una de las principales problemáticas de las zonas conurbadas es el hacinamiento, ya que muchas familias por diversas causas no cuentan con un patrimonio propio, es por ello que a través del Instituto Municipal de la Juventud de San Jacinto Amilpas, que encabeza el Lic. Luis Enrique López Vargas, y por indicaciones de la edil Santos Montaño, pusieron en marcha el Programa de Cofinanciamiento “Vivienda Joven”, que busca precisamente reducir el tema de carencias sociales en materia de infraestructura, trabajando de la mano con un Organismo Ejecutor de Obra (OEO) registrada ante entidades federales y con injerencia a nivel regional, estatal y nacional.

Dicho programa implementado por primera vez en éste importante municipio, y que ésta basado en los puntos 10 (Reducción de las Desigualdades), 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) y el 17 (Alianzas para lograr los Objetivos) regidos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la importante Agenda 2030, les otorga a las y los beneficiarios la oportunidad de contar con una casa y ver realizados sus sueños, pero ¿Cuáles son los beneficios del Cofinanciamiento “Vivienda Joven”?

Pues bien, mediante esta gestión, las y los beneficiarios podrán recibir material tradicional para construcción y con ello, desde la cimentación hasta ya concluida en obra negra, y así cuenten un impulso para finalizar con una vivienda de 42 m2, divididos en 2 cuartos, sala, cocina, comedor y un baño, recibiendo también durante este proceso muebles de baño, material eléctrico e hidráulico, puertas y ventanas.

Desde el inicio del programa y hasta la fecha, se han desarrollado 7 obras completas para las familias de las colonias del ya mencionado municipio, dando como resultado una inversión superior a los $900,000.00, gracias a la gestión y gran trabajo de la actual administración de San Jacinto Amilpas, de donde las y los beneficiarios son habitantes y que, con gran entusiasmo, esfuerzo, sacrificio y sobre todo ilusión, en pocas semanas verán materializado el sueño de contar con una casa propia.

