Profesores de la Sección 22 exigen con bloqueos pago completo de incidencias

-Señalaron que son más de 3 mil trabajadores de la educación los que están en esta situación, el adeudo es de 320 millones de pesos

José Cruz/Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.-Profesores de los niveles de educación física, secundarias técnicas y secundarias generales, protestaron con bloqueos en varios cruceros del centro histórico de la ciudad de Oaxaca, para exigir el pago completo de incidencias que se les adeuda a 3 mil 125 trabajadores de la educación, sumando un monto de 320 millones de pesos.



A los docentes del nivel de educación física se les hizo el pago parcial, quedando pendiente otra parte, su molestia es que el recurso para este pago ya fue dado por el gobierno federal al gobierno del estado, por lo que no se explican los motivos por los cuales no se les hizo el pago completo.



Los pagos que están pendientes son desde el año 2015, además comentaron que el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador informó ante los medios de comunicación que el dinero para el pago de incidencias ya fue entregado al gobierno del estado de Oaxaca, por ello es que exigen a las autoridades que se les pague.



Esta no es la primera ocasión que los profesores se manifiestan, pues ya lo han hecho en oficinas del gobierno del estado y ahora se inconformaron en el edificio de la Sección 22, luego de la conferencia de prensa que ofrecieron, bloquearon el crucero de la avenida Independencia y Armenta y López.

