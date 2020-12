Por rechazo o no tener familia, enfermos mentales deambulan en calles de Tuxtepec

-El DIF no puede hacer nada, si no hay alguien que quiera hacerse responsables de estas personas



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que en los últimos meses se ha visto un gran número de personas que padecen de una enfermedad mental en las calles, la directora del DIF Milagros de Jesús García López, dijo que ya tienen en tratamiento a 8 personas y están por ingresar una más, sin embargo hay casos en donde los familiares no se hacen responsables.



Agregó que una vez cuando se dan cuenta de una persona deambula por las calles, primero localizan a un familiar y si éste acepta hacerse responsable, deciden apoyarlos canalizándolos a centros especializados ya sea en la ciudad de Orizaba o en Oaxaca, y ellos como DIF se hacen responsables del traslado.



Dependiendo del grado de enfermedad se determina si esta persona únicamente es medicada, o si tiene que ser hospitalizada, por lo que llamó a los ciudadanos que tengan a un familiar con alguna enfermedad mental que acudan al DIF y así se les apoye para evitar que sus familiares deambulen por las calles y pongan en riesgo su vida o la de otras personas, ya que algunas son agresivas.



Explicó que ellos no pueden hacerse responsable por una persona que inicie con un tratamiento ya que las administraciones solo tardan 3 años, por lo que en estas clínicas piden que sea un familiar o conocido que firme una responsiva para que puedan darles un tratamiento a estas personas.

