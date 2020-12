Participación ciudadana, vital para lograr más cosas: Irineo Molina Espinoza

-Pobladores de Camelia y diputado federal inician trabajos de la cocina del centro de salud

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Para el diputado federal Irineo Molina Espinoza la participación ciudadana es muy importante para lograr más cosas, tal como sucedió este día en Camelia Roja, donde juntos dieron inicio a lo que será la cocina del centro de salud.

Hace unos meses el diputado federal acudió a la comunidad de Camelia Roja por invitación del comisariado ejidal y el personal médico del centro de salud para hablar de la necesidad de ampliar la infraestructura del lugar, y contar con una cocina a beneficio de todo el personal que ahí labora con el propósito de tener un espacio digno donde preparar sus alimentos.

Molina Espinoza se dijo contento de regresar a Camelia Roja y ver que existe una gran disposición en la comunidad para colaborar en solventar las necesidades de su pueblo, lo que sin duda les traerá grandes beneficios, porque cuando se trabaja en equipo siempre hay más y mejores resultados.

