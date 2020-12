Habitantes de Mixistlán se declaran en huelga de hambre, instalarán plantón en el zócalo de Oaxaca

-Minutos antes se dio un incidente con la policía municipal e inspectores, quienes dijeron que no permitirían que se instalaran en ese lugar



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Habitantes de Mixistlán de la Reforma informaron que iniciarán una huelga de hambre, ante la postura del gobierno del estado de no intervenir para que el edil de este municipio de la zona mixe les entregue los recursos de los ramos 33 y 28, pues durante todo el año han estado haciendo esta petición y no han sido atendidos hasta el momento.



Cuando los manifestantes llegaron a las inmediaciones del zócalo capitalino, elementos de la policía municipal e inspectores del gobierno municipal se apersonaron para evitar que se instalaran en ese lugar, situación que provocó un intercambio de palabras, luego de un diálogo, empezaron a bajar la estructura de una carpa, misma que instalarán en este espacio público.



Previo a esto, el grupo de pobladores se manifestó en las inmediaciones del aeropuerto internacional Benito Juárez, para denunciar ante el mandatario nacional Andrés Manuel López Obrador al Presidente Municipal de que no les quiere entregar sus recursos, así como el solicitar su intervención en este asunto.



Esta movilización en el marco de la gira de trabajo que realiza el Presidente López Obrador en la entidad, al momento de salir de la terminar aérea, los manifestantes cerraron el paso al convoy y le entregaron un documento con su demanda, el mandatario nacional no bajó su cristal en ningún momento y fue uno de sus asistentes quien recibió el documento, posteriormente partieron a los eventos de inauguración de caminos.

