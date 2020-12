Gobierno municipal de Tuxtepec, busca entregar obras de impacto en próximos días

-Estas obras son las boulevard bicentenario y la del camino a la Herradura



Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez dijo que espera que en próximos días se inaugure la obra del Boulevard Bicentenario, y con esto entregar esta obra que es de impacto para el municipio y los visitantes.



Otra de las obras que señaló que esperan entregar en los próximos días, es la de la Herradura misma que por años estuvo en mal estado, y que se espera inaugurar el 30 de diciembre; en cuanto a las otras obras del último paquete esperan entregarlas en los próximos días.



Señaló que estos trabajos son de calidad y que en el tercer paquete se sigue avanzando y esperan terminarlas en tiempo y forma.



Destacó además que el próximo domingo es su informe de gobierno y en éste se dará a conocer todo lo que se realizó en este año, siendo los apoyos para el campo, la entrega de estufas ecológicas y el equipo y unidades de motor para los elementos de la policía municipal, los apoyos que a él le tocó entregar en estos meses que ha estado al frente de la administración.

