Dictaminar renovación del OSFE, pide Pável Meléndez a comisiones

-Urge reestructurar el OSFE para combatir la corrupción, enfatiza

-Se suma a exhorto de la diputada Laura Estrada

Comunicado

Raymundo Jalpan, Oaxaca.- “Exhorto a las diputadas y diputados que dictaminen la iniciativa que presenté y procedamos en consecuencia a renovar el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFE) para garantizar la transparencia del gasto público y el ejercicio de rendición de cuentas”, enfatizó el diputado Pável Meléndez Cruz en sesión ordinaria.

Llamó a retomar su iniciativa luego de que la diputada Laura Estrada Mauro presentara una proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del OSFE a fin de que remita de manera completa los informes de resultados de la fiscalización de las cuentas públicas estatal y municipal correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

Desde su curul, por el tema de sanidad, Pável Meléndez refirió que en su lucha legislativa contra la corrupción es necesario que quienes estén al frente de las instituciones sean personas honestas y con experiencia.

“La reforma constitucional que propuse busca modificar a diez años el requisito de la experiencia profesional y finalmente establecer la temporalidad a cinco años en el ejercicio del cargo, con la posibilidad de ser nombrado únicamente por otro período de ejercicio legal”, acotó.

Puntualizó que el titular del OSFE será electo por el Congreso, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros. Deberá contar con experiencia en materia de control, fiscalización, auditoría gubernamental y de responsabilidades.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario