Denuncian irregularidades en renovación del Sindicato del IMSS en Oaxaca

-Piden que se informe en dónde está el recurso obtenido de la cuota sindical, pues el dinero no está en las cuentas del sindicato



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca-. Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), denunciaron irregularidades en la convocatoria para renovar la dirigencia sindical, por ello se manifestaron en las oficinas delegacionales ubicadas en la colonia reforma de la ciudad capital.



Denunciaron que en la convocatoria no se está permitiendo a trabajadores con más de 20 años de servicio, que puedan participar en la contienda por la dirigencia sindical, situación que atenta contra los derechos de los trabajadores, este grupo de sindicalizados calificó como de unilateral esta clausula de la convocatoria.



Otra demanda que tienen es que se les entregue la constancia a los comités ejecutivos seccionales y se trate con respeto la vida sindical, también mencionaron que el personal que labora en la institución y que están haciendo frente a la pandemia de Covid, no ha recibido ningún tipo de apoyo y por el contrario les dan más horas de trabajo por el mismo sueldo.



Asimismo dieron a conocer que se les están aplicando descuentos para una cuota sindical, dicho recurso dijeron, no ha sido depositado a las cuentas del sindicato, por ello exigen que se dé un informe detallado sobre el destino de este recurso, pues en caso de no hacerlo, iniciarán un proceso legal por el delito de desvío de recursos.



Para finalizar señalaron que en caso de no haber una respuesta a sus demandas, iniciarán con una serie de movilizaciones, aunque no precisaron las acciones que podrían emprender.

