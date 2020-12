Concluirá Rey Magaña ejercicio 2020 con Segundo Informe de Gobierno

-El edil visitó varias comunidades para supervisar las obras y en otras las inauguró, por lo qué las autoridades auxiliares agradecieron al edil que los recursos estuvieran en tiempo y forma, para terminar los trabajos destinados este año



Alex Morales



Valle Nacional, Oaxaca.- En vísperas de su Segundo Informe de Resultados correspondiente a los ejercicios de este año, el Presidente de Valle Nacional Rey Magaña García realizó una gira de trabajo por distintas comunidades del municipio, donde supervisó los avances de las obras y en otras las inauguró, por lo que dijo que concluirá, una vez que se apruebe este evento pactado para el 16 de diciembre, aún por definir sede, debido al protocolo por la contingencia.



Y es que explicó que fue gracias a que las propias autoridades auxiliares manejaron sus recursos y lo administraron como mejor les parecía, dando como resultados obras de mayor infraestructura y de calidad en sus comunidades, además de la reactivación de empleos temporales, ya que se utilizó la mano de obra de los mismo pobladores, teniendo como resultado que hubiera mayor circulación de dinero en la región.



Por su parte el Agente de Policía de Paso Nuevo La Hamaca Sergio García Domínguez, dijo que el millón 264 mil pesos que recibieron este año, fue destinado para la pavimentación y construcción de un puente en una de sus calles, siendo este acceso que comunica con el Instituto Estatal de Educación de Bachilleres de Oaxaca (IEEBO) por lo que mencionó que siempre era complicado para los estudiantes transitar por esa zona, sobre todo en la temporada de lluvias, pues dijo que era un problema para los jóvenes por el bajo nivel que presentaba ante la creación de arroyos pluviales, haciendo imposible transitar por la zona por lo que dijo que la historia va cambiar con esta pavimentación, que beneficia a alumnos y vecinos del lugar.



De esta manera el Edil también visitó las comunidades de San Felipe de León, San Lucas Arroyo Palomo, así como Arroyo de Banco para darle continuidad a los trabajos para que el día del Informe, quede totalmente concluido.

