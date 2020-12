Avanza en Oaxaca con total transparencia el pago único de incidencias administrativas: IEEPO

-Como lo puntualizó en su momento el Director General, el monto para beneficiado se determinó con la SEP y el FONE de acuerdo con los expedientes entregados.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 11 de diciembre de 2020.- Con total transparencia y apego a la normatividad vigente, como lo ha establecido el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, en la entidad continúa la segunda etapa del pago único de incidencias administrativas al magisterio.

Esta fase, programada desde el 20 de noviembre pasado y que concluirá el 27 de enero del 2021, se efectúa respetando la antigüedad de la incidencia, tal como se acordó en la mesa tripartita efectuada entre la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno de Oaxaca y la dirigencia sindical.

Tal como se efectuó en la primera etapa, en este segundo periodo de pagos únicos -por un monto total de 250 millones de pesos-, avalado por la SEP y consensado con la dirigencia magisterial, de manera oportuna, transparente, cumpliendo la normatividad y las leyes vigentes, se lleva a cabo el procedimiento en el que también se observan los protocolos sanitarios y medidas decretadas.

A la fecha, se concluyó el trámite con las y los trabajadores de los Centros de Enseñanza Ocupacional (CEO), Centros de Educación Básica para Adultos (CEBAS) y Misiones Culturales Rurales (MCR); Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE); Educación Física; formadores de docentes y Educación Indígena; Educación Especial y Educación Primaria y Educación Inicial, Telesecundaria y Educación Preescolar.

Para los próximos días 16 y 17 de diciembre corresponderá al nivel de Secundarias Técnicas recibir el pago respectivo; el 18 de diciembre se atenderá a Secundarias Generales; del 11 al 13 de enero y el 18 y 19 del mismo mes, acudirán las y los trabajadores de Secundarias Técnicas, para concluir los días del 20 al 22 y del 25 al 27 de enero con Segundarias Generales.

Ante las condiciones que prevalecen por la contingencia sanitaria por COVID-19, la autoridad educativa reitera su apertura al diálogo para la atención de los planteamientos del magisterio y hace un llamado a no exponer la salud y la vida con acciones que afectan a terceros.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario