Ambulantes se retiran del zócalo de Oaxaca, tras entablar mesa de diálogo con ayuntamiento

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Luego de tres días de haberse instalado en el zócalo capitalino, la madrugada de este viernes los comerciantes ambulantes retiraron sus puestos, luego de una reunión que tuvieron con el Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez Oswaldo García Jarquín.

Por medio de sus redes sociales, el líder social Hugo Jarquín manifestó que en la reunión con el edil capitalino, se abordaron temas importantes como el velar por el bienestar de los oaxaqueños y de los verbeneros, además las demandas plantearon las necesidades de cada una de las organizaciones que representa.

Además refirió que los comerciantes serán respetuosos de la situación en la que se encuentra la capital oaxaqueña debido a la pandemia por Covid, por ello es que decidieron retirarse del zócalo capitalino, asimismo indicó que mantendrán diálogo constante con las autoridades municipales, con el objetivo de buscar estrategias para apoyar a este sector.

Cabe hacer mención que el pasado lunes por la tarde los ambulantes llegaron al zócalo para medir y repartirse los espacios, fue el martes por la mañana cuando los comerciantes empezaron a instalar sus puestos, situación que provocó comentarios en contra por parte de la población, pues de esta manera se generaba un foco de contagio de Covid.

Las autoridades municipales informaron que una vez que se retiraron los comerciantes ambulantes, se llevará a cabo una jornada de sanitización en el zócalo de la ciudad de Oaxaca, como medida de seguridad para las personas que diariamente llegan a este espacio público.

