Se vacuna contra la influenza más del 68% de la población en la Cuenca

-Piden a la población cuidarse ante estos cambios de temperatura



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- El Jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 3, Moisés Montalvo Asprón informó que desde el inicio de la temporada invernal hasta el momento se ha tenido buena respuesta de la población en vacunarse, siendo más del 68% los que ya se la aplicaron.



Dijo que es el 68.60% los habitantes que se vacunaron a través de los diversos módulos, lo que es igual a 62 mil 976 los que ya se aplicaron la dosis, sin embargo a pesar de la respuesta de los cuenqueños en vacunarse se tienen reportados hasta el momento 4 casos confirmados, de los cuales 3 de influenza AH1N1 y 1 positivo de influenza B.



Además ante estos cambios de temperatura recomendó usar ropa adecuada, gorro, bufanda, calcetines, así como mantener la higiene personal esto es cubrirse al momento de estornudar, no escupir, lavarse las manos de manera frecuente, no tocarse la cara con las manos sucias, y limpiar y desinfectar superficies de uso común.



Al inicio de esta campaña se informó que la meta que se tenía es la de aplicar 95 mil dosis en la región de la Cuenca del Papaloapan, y tal fue la respuesta que en los primeros días se habían agotados las dosis que se tenía, posteriormente se retomó la vacunación, así mismo se solicitó que los grupos vulnerables se vacunen contra esta enfermedad.

