Regreso presencial a clases en Oaxaca será con semáforo verde y en consenso con la comunidad educativa: IEEPO

-El director general, Francisco Ángel Villarreal, enfatizó que como lo ha señalado el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, la prioridad es proteger la salud y la vida.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 09 de diciembre de 2020.- El director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, reiteró que en la entidad el regreso presencial a clases será hasta que el semáforo epidemiológico de COVID-19 esté en verde y en consenso con el magisterio, madres, padres de familia, tutores y autoridades municipales, es decir, tomando en cuenta a todos los actores educativos.

Enfatizó que como lo ha señalado el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, la prioridad es proteger la salud y la vida de escolares, del personal educativo y sus familias. “No regresaremos de manera presencial a las aulas hasta que el Consejo Nacional de Salud dictamine al estado en semáforo verde”, resaltó.

Por ello, puntualizó que hasta que exista la seguridad de que no se corren riesgos en la salud tanto de las y los alumnos, como de las comunidades educativas en general, se retornará a las actividades en las aulas.

Resaltó el compromiso y responsabilidad mostrada por maestras y maestros oaxaqueños, quienes se han mantenido cerca de sus alumnas y alumnos, rebasando la distancia física a la que obliga la pandemia; así como la labor que desempeñan madres, padres, tutores y cada familia, en un trabajo colaborativo por la educación.

El Director General del IEEPO indicó que en este periodo de contingencia sanitaria, junto con el magisterio se ha caminado en la ruta de realizar cuadernillos de trabajo, visitas regulares cada ocho o 15 días a las comunidades llevando trabajos al alumnado, además del programa Aprende en Casa II de la SEP y donde hay posibilidades de internet vía WhatsApp, a fin de coadyuvar en los aprendizajes esperados en las y los escolares.

Incluso, mencionó, se cuenta con herramientas en lenguas originarias al ser Oaxaca una entidad pluricultural. “La gran vocación de las maestras y maestros ha permitido que estén en contacto con niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y la educación a distancia sea posible”, apuntó.

Por otra parte, manifestó que en la entidad la nómina magisterial está garantizada al 100% y se cumple con las obligaciones de pago salarial a trabajadores de la educación.

Ángel Villarreal manifestó que el Gobierno de Oaxaca mantiene una fluida, correcta y permanente comunicación con el magisterio, así como con la Federación, en un marco de respeto, apertura y colaboración mutua por parte del gobernador Alejandro Murat con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.

