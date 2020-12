PRD Oaxaca conforma Comité Estatal de la Diversidad Sexual

-Uno de los objetivos es proponer a personas de esta comunidad como candidatos a cargos de elección popular



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- El Comité Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), conformó la Comisión Estatal de la Diversidad Sexual, también le tomó la protesta a quienes estarán al frente de dicho comité, los integrantes del CDE del PRD, agradecieron el respaldo brindado a esta iniciativa, la cual busca terminar con la discriminación hacia los integrantes de la comunidad LGBTI+.



Rogelia González Luis, dijo que desde la Secretaría de Igualdad de Género del PRD, se ha impulsado el respeto hacia los derechos humanos y principalmente hacia los integrantes de la comunidad LGBTI+, además comentaron que el PRD seguirá trabajando para cumplir estos principios en todas las poblaciones donde el partido del sol azteca tiene presencia.



Asimismo indicaron que esto nace debido a que en la actualidad no existe una Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que luche por defender los derechos de periodistas, a la diversidad sexual y a defensores de los derechos humanos, además que con la desaparición de los fideicomisos, las organizaciones civiles ya no recibirán dinero.



Finalmente dieron a conocer que en el 2018, el PRD postuló en el Distrito 7 la candidatura de Felina Santiago, propietaria, y Mística Sánchez, suplente, quienes lograron una votación de 5 mil 700 votos, por ello afirmaron que buscarán acercamientos con liderazgos en los municipios y distritos de quienes integran la comunidad de la diversidad sexual para darles espacios y manifestarles la intención de postular candidaturas.

