Municipio de Oaxaca de Juárez registra el 44% de positivos a COVID-19, de los 165 casos nuevos

-Es importante ser solidarios con el personal de salud que están en los hospitales COVID y continuar con las medidas de prevención, uso de cubrebocas, permanecer en casa y actuar con responsabilidad

Oaxaca de Juárez, Oax. 9 de diciembre de 2020.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), informan que este miércoles 9 de diciembre, se han registrado 165 casos nuevos de COVID-19, que suman 25 mil 519 acumulados en la entidad; por lo que exhortan a la población a reducir la movilidad para evitar más contagios.

Así lo dio a conocer el coordinador de Plan Emergente de Prevención y Control de COVID-19 de los SSO, Rubén Coronado García, en representación del titular, Donato Casas Escamilla, quien destacó que se han notificado 40 mil 535 casos, de los cuales 11 mil 216 han sido negativos, tres mil 800 son sospechosos, 22 mil 754 se han recuperado, y se contabilizan seis decesos que suman mil 985 defunciones.

Señaló que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 17 mil 310 casos confirmados y mil 10 defunciones; Istmo dos mil 343 y 322 defunciones; Tuxtepec mil 901 y 280 defunciones; Mixteca mil 860 y 176 defunciones; Costa mil 305 y 126 defunciones; y la Sierra 800 y 71 defunciones.

Sostuvo que los 165 casos nuevos de COVID-19 se distribuyen en 47 municipios, siendo los que mayor número presentan: Oaxaca de Juárez con 73, que representa el 44%; Santa Cruz Xoxocotlán 10, Santa Lucía del Camino nueve, Santa Cruz Amilpas seis, Acatlán de Pérez Figueroa cinco, Ocotlán de Morelos y San Agustín Yatareni cuatro cada uno, el resto tres, dos y un solo caso.

Señaló que hay 789 casos activos, la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 656, Mixteca 41, Costa 31, Sierra 28, Tuxtepec 20 e Istmo 13.

Añadió que de las mil 985 defunciones, el grupo de edad más afectado es el de 65 y mas años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 con 912, 454 y 289 respectivamente. Por sexo, mil 309 son hombres y 676 mujeres. Las comorbilidades asociadas son diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal.

Coronado García dijo que en relación a la ocupación hospitalaria, los Servicios de Salud de Oaxaca registran el 20.7%, el HRAEO 100%, Hospital de la Niñez Oaxaqueña 50%, SEDENA 25%, ISSSTE 60.7%, IMSS régimen ordinario 42.3%, IMSS Bienestar 27.4%, PEMEX 16.7%, SEMAR 17.6%, y Privado 75%. Hay un global para la atención de pacientes con COVID-19 del 35.9%, de los cuales el 40.4% son camas sin ventilador y el 28.6% de camas con ventilador.

“Tenemos que cuidarnos. Jóvenes, personas adultas, niñas y niños, necesitamos apoyar a las y los médicos intensivistas, al personal de urgencias y de consulta externa que se encuentran en la primera línea de batalla y que ya están cansados y agotados. Es importante que seamos solidarios y sigamos con las medidas de prevención como el uso de cubrebocas, permanecer en casa, actuar con responsabilidad y sensibilizarse con los médicos que están en los hospitales COVID”, finalizó.

