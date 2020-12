FGEO, IEEPO y SSO primeras dependencias en comparecer ante el congreso

-Este jueves se aprobó el calendario de comparecencias de los funcionarios del gobierno del estado



Mario Romero



San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- El Congreso Local aprobó este jueves el calendario de comparecencias de los integrantes del gabinete del Gobernador Alejandro Murat, las dependencias que comparecerán antes de que termine el año son la Fiscalía General del Estado, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y la Secretaría de Salud.



El primero en comparecer será el Fiscal General del Estado Rubén Vasconcelos Méndez y lo hará ante la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia, uno de los puntos relevantes es que dé información precisa sobre el homicidio de María del Sol Cruz Jarquín, quien fue privada de la vida el 2 de junio de 2018 en Juchitán de Zaragoza.



El funcionario dispondrá de hasta 25 minutos para dar a conocer el estado que guarda el caso, en la comparecencia estará presente un familiar de la víctima, quien al término de la intervención del Fiscal, podrá hacer uso de la palabra hasta por diez minutos, la comparecencia del Fiscal está programada para el 16 de diciembre a las once de la mañana en el recinto legislativo.



El 21 de diciembre a las once de la mañana está programada la comparecencia del titular de los Servicios de Salud de Oaxaca Donato Casas Escamilla, quien tendrá que informar ante la Comisión Permanente de Salud, sobre las acciones que se han emprendido durante la pandemia y en qué se han usado los recursos destinados para combatirla.



El titular del IEEPO Francisco Ángel Villarreal comparecerá el 22 de diciembre a las once de la mañana ante la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, los titulares de las dependencias tendrán tres intervenciones, mientras que los y las representantes populares participarán en dos rondas de preguntas.

