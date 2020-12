Diputados piden destitución de titular del OSFE en Oaxaca

-Señalan que no ha entregado la cuenta pública de manera completa, situación que califican como ilegal



-La Diputada María de Jesús Mendoza pide al gobierno del estado que explique en dónde están los cien mdp que se invertirían en la central de abastos



Mario Romero



San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- El Diputado Local César Morales Niño, pidió que de manera inmediata sea cesado de su cargo el titular del Órgano Superior de Fiscalización (OSFE) Guillermo Megchú Velásquez, quien afirma ha incurrido en diversas irregularidades, como la entrega parcial de la cuenta pública.



Y es que el OSFE entregó este miércoles una parte de la cuenta pública del estado, algo que Morales Niño dijo no se debe permitir, pues se trata de un acto ilegal, además dijo que no basta con pedir la destitución de Megchú Velásquez, sino que se debe dar vista de esta situación a las autoridades federales.



Previamente la Diputada Local Laura Estrada Mauro presentó una propuesta con punto de acuerdo, para que la legislatura local exhorte al titular de la OSFE remita de manera completa los informes de los resultados de la fiscalización de la cuenta pública estatal y la de los municipios, correspondientes al ejercicio fiscal 2019.



Por su parte la Diputada Local por el Partido Acción Nacional María de Jesús Mendoza Sánchez, pidió que el gobierno del estado explique en qué y cómo se están aplicando los 120 millones de pesos que se destinaron para la central de abastos, incluso dijo que no se tiene conocimiento de que existe un proyecto.



Asimismo lamentó que tanto el Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez Oswaldo García Jarquín y el Gobernador Alejandro Murat, solo hayan acudido a tomarse la foto y anunciar la inversión de cien millones de pesos y hasta el momento no se cuente con un proyecto, cabe mencionar que este recurso estaba contemplado dentro del financiamiento de 3 mil 500 millones de pesos que el congreso aprobó en 2019.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario