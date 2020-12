Concluye primera etapa de la ruta “Ver a Oaxaca con Amor”: Sepia

-Más de 2 mil 600 oaxaqueñas y oaxaqueños han sido beneficiados con consultas y lentes oftálmicos de forma gratuita.

San Juan Guelavía, Oax. 10 de diciembre de 2020.– Para refrendar el compromiso del gobernador Alejandro Murat Hinojosa con la salud visual en las comunidades de Oaxaca, la titular de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano (Sepia), Eufrosina Cruz Mendoza, encabezó la ruta “Ver a Oaxaca con Amor” en esta población.

Este programa es resultado de la suma de esfuerzos entre la Sepia, Fundación Devlyn y Essilor Vission For Life; a través de una ruta que visita de manera itinerante comunidades indígenas y afromexicanas, se llevan a cabo exámenes de la vista y se hace entrega de lentes oftálmicos de forma gratuita, respetando las medidas y protocolos establecidos por las autoridades de salud ante la pandemia de COVID-19.

La titular de Sepia, expresó que para entender las necesidades de la población, se tiene que ir a las comunidades, “para mucha gente quizás un lente no es tanto, porque tienen la posibilidad de ver bien, pero para otros es la oportunidad de ver claro y diferente”.

Cabe señalar que en esta primera etapa, más de 2 mil 600 oaxaqueñas y oaxaqueños fueron beneficiados con este servicio gratuito, quienes ven el derecho a la salud visual convertirse en una realidad.

Al respecto, la beneficiaria Cristina Martínez, compartió “estoy feliz, muy contenta por el apoyo que nos están dando, porque así podré ayudar a mis hijos, veré mejor los libros y también el teléfono en donde mandan las tareas”.

Algunas de las comunidades beneficiadas son: Santa María Chimalapa, San Miguel Chimalapa, San Pedro Tapanatepec, San Sebastián Río Hondo, Miahuatlán de Porfirio Díaz, San Sebastián Coatlán, San Pedro Apóstol, San Lucas Ojitlán, Acatlán de Pérez Figueroa.

También, San Miguel Soyaltepec, San Juan Mixtepec, Santiago Tlazoyaltepec, Santiago Huaclilla, San Lucas Quiaviní y San Juan Guelavía. En una segunda etapa que se llevará a cabo en el 2021, serán beneficiadas otras comunidades de la entidad, siguiendo las recomendaciones dispuestas por el semáforo de riesgo epidemiológico y las autoridades de salud.

