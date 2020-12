Tránsito de Tuxtepec, va contra quienes no respeten espacios para personas con discapacidad

-Este martes inició el operativo y se aplicaron 2 infracciones



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- Este lunes, elementos de la policía vial iniciaron con un operativo esto a solicitud de las personas con discapacidad, con la finalidad de evitar que los automovilistas y motociclistas obstruyan las rampas y espacios designados para este sector de la sociedad.



El comandante de la policía vial en la región Fermín San Juan Chincoya, dijo que habrá multas como lo marca la ley estatal de tránsito que es de las 15 UMAS (unidad de Medida y Actualización), para quienes ocupen estos espacios o bien obstruyen las rampas, ya que en ocasiones tienen que hacer maniobras para poder seguir su camino.



Con el mensaje “Se prudente conmigo, cuídame” se busca concientizar a todos aquellos que a pesar de los llamados y diversas campañas no han entendido la importancia de respetar estos espacios, por lo que de seguir con estas malas prácticas estarían infraccionando y reteniendo los vehículos.



Este martes que inició el operativo se hicieron 2 infracciones, por lo que dijo el Comandante, que espera que este número no aumente y sobre todo haya más conciencia entre los motociclistas y automovilistas.



Esta campaña se da unos días de que se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y que se pidiera respeto y sobre todo una sociedad más incluyente.

