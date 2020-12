Soy respetuoso de las mujeres, no se ha violado paridad de género afirma Diputado Arsenio Mejía

-Comentó que las mujeres están bien representadas tanto en la JUCOPO como en la Mesa Directiva



Mario Romero



San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- Luego de que 4 diputadas se inconformaron por la elección del Diputado Arsenio Mejía como Presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local, el legislador comentó que siempre ha sido respetuoso de las mujeres, sin embargo en esta ocasión se hizo valer la decisión de la mayoría de los legisladores y legisladoras.



Dijo sentirse halagado de haber sido nombrado Presidente de la Mesa Directiva, pues en la votación obtuvo 37 votos de los 40 legisladores que asistieron a la sesión de este miércoles, además dijo que esto es un reflejo de la confianza que le tienen los integrantes de la legislatura oaxaqueña.



Agregó que en la actual legislatura siempre se ha respetado el principio de paridad de género, como ejemplo puso que de los tres años, en dos ha habido mujeres al frente de la JUCOPO, además de que tanto en la Junta de Coordinación Política y en la Mesa Directiva, hay buena representación de mujeres.



Cabe mencionar que cuatro legisladoras se pronunciaron en contra de la elección de Arsenio Mejía, toda vez que señalaban que en este tercer y último año legislativo, le correspondía a una mujer presidir la Mesa Directiva, pues en los dos años anteriores, este cargo ha sido ocupado por hombres.



Finalmente el recién nombrado Presidente de la Mesa Directiva, comentó que en los próximos días sostendrá reuniones con los coordinadores de las fracciones parlamentarias, aunque previamente se atenderá el proceso de entrega-recepción con el anterior Presidente de la Mesa Directiva Jorge Villacaña Jiménez.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario