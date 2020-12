SEPIA y SINFRA impulsan el desarrollo de los pueblos originarios de Oaxaca

-Se trabaja en acciones para activar la economía en Santa Inés Yatzeche, con la rehabilitación del mercado y entrega de apoyos a mujeres.

-También arrancan los trabajos para la construcción de un techado y cancha en la escuela telesecundaria, y se abre un módulo electrónico para el trámite de actas de nacimiento.

Santa Inés Yatzeche, Oaxaca.- Los titulares de las secretarías de Pueblos Indígenas y Afromexicano (Sepia), Eufrosina Cruz Mendoza y de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra), Javier Lazcano Vargas, iniciaron acciones con la presidenta municipal, María de Jesús Saveche Martínez, para apoyar el desarrollo de las familias de este lugar e impulsar la economía local.

Con ello, se prioriza el bienestar en los pueblos indígenas y afromexicano de Oaxaca como una acción fundamental de la política del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, declaró la secretaria, Eufrosina Cruz Mendoza.

Por lo tanto, los secretarios y la presidenta dieron el banderazo de inicio a los trabajos de Sinfra para la construcción del mercado municipal, ubicado a un costado del Palacio Municipal, así como de un techado y cancha en la escuela telesecundaria, mismos que requerirán una inversión superior a los 5 millones de pesos.

Durante el evento que se llevó a cabo con apego a las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades de salud, la titular de la Sepia entregó estímulos económicos como parte del programa “Mujeres Familia” que tiene como objetivo el empoderamiento económico de las mujeres indígenas y afromexicanas jefas de familia.

“Estoy orgullosa de que en Santa Inés Yatzeche haya una presidenta municipal y además que sea el cabildo de usos y costumbres con más mujeres; trabajando en equipo con el municipio y el abrazo del gobernador Alejandro Murat estamos apoyando la creación de economías locales que beneficiarán a niñas, niños, jóvenes, mujeres y personas mayores”, puntualizó la titular de la Sepia.

En su participación, el titular de la Sinfra, Javier Lazcano Vargas, destacó que las obras permitirán mejorar las condiciones del comercio e impulsar la economía local en favor de las familias zapotecas de este municipio de los Valles Centrales.

Explicó que los locatarios, en su mayoría mujeres, contarán con mejores condiciones para la venta de sus productos, alimentos, artesanías y tlayudas, ya que este lugar se distingue por las mujeres que se dedican a esta actividad.

A su vez, Saveche Martínez, quien es la primera mujer en ocupar la presidencia de este lugar y que fue reelecta para un segundo periodo, agradeció el apoyo del gobernador Alejandro Murat y del titular de Sinfra, para la construcción del mercado, así como del techado y cancha en la escuela telesecundaria. Dijo que estas obras eran una demanda de la población desde hace muchos años y ahora se harán realidad.

Asimismo, se llevó a cabo la inauguración de un módulo electrónico del Registro Civil para el trámite de actas de nacimiento. Se destacó que con este módulo la población ya no tendrá que gastar en viajes a Zimatlán para realizar este trámite y representará un ahorro importante para los pobladores.

