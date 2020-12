Registra SSO 203 casos nuevos de COVID-19, suman 25 mil 354 acumulados

-Los SSO hacen un llamado a la población para no realizar fiestas o reuniones y evitar contagios. “Si te cuidas tú, nos cuidas a todas y todos”

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 8 de diciembre de 2020.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), informan que este martes 8 de diciembre, se registraron 203 casos nuevos de COVID-19, que suman 25 mil 354 acumulados en la entidad; por lo que exhortan a la población seguir con las medidas preventivas para evitar más contagios.

Así lo dio a conocer el jefe de la Unidad de Medicina Preventiva de los SSO, José Ramón Pintor Sill, en representación del titular, Donato Casas Escamilla, quien destacó que se han notificado 40 mil 269 casos, de los cuales 11 mil 138 han sido negativos, tres mil 777 son sospechosos, 22 mil 668 se han recuperado, y se contabilizan 12 decesos que suman mil 979 defunciones.

Señaló que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 17 mil 169 casos confirmados y mil 06 defunciones, Istmo dos mil 341 y 322 defunciones, Tuxtepec mil 896 y 279 defunciones, Mixteca mil 856 y 176 defunciones, Costa mil 300 y 126 defunciones, y la Sierra 792 y 70 defunciones.

Detalló que los 203 casos nuevos de COVID-19 se distribuyen en 56 municipios, siendo los que mayor número presentan: Oaxaca de Juárez con 46, Santa Lucía del Camino 35, Santa Cruz Xoxocotlán 13, Miahuatlán de Porfirio Díaz ocho, Huajuapan de León y Santa María Atzompa siete cada uno, Villa de Zaachila seis, San Sebastián Tutla cinco, el resto cuatro, tres, dos y un solo caso.

Señaló que hay 713 casos activos, la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 585, Mixteca 42, Sierra 28, Costa 27, Istmo 16 y Tuxtepec 15.

Refirió que de los 25 mil 354 casos de COVID-19 confirmados a la fecha, los grupo de edad más afectados son el de 25 a 44 años que contabiliza 11 mil 483, que representa el 45%; seguido del de 50 a 59 años con cuatro mil 100 (16%) y el de 65 y más años con tres mil 320 que ocupa el 13%.

Añadió que de las mil 979 defunciones, el grupo de edad más afectado es el de 65 y mas años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 con 910, 452 y 288 respectivamente. Por sexo: mil 305 son hombres y 674 mujeres. Las comorbilidades asociadas son diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal.

Pintor Sill dijo que la ocupación hospitalaria global para la atención de pacientes con COVID-19 es del 34.4%, de los cuales el 39% es sin ventilador y el 26.8% de camas con ventilador.

Finalmente pidió a la población continuar con las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, aplicar sana distancia y lavado de manos constantemente, así como no realizar ni asistir a reuniones o fiestas para evitar contagios. “Si te cuidas tú, nos cuidas a todas y todos”, dijo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario