Reclama Diputada Marichuy Mendoza a legisladoras por votar a favor de Arsenio

-Señaló que esto contradice lo dicho en otras ocasiones de que esta legislatura es conocido por estar a favor de la paridad de género

Mario Romero

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- La Diputada Local por el Partido Acción Nacional (PAN) María de Jesús Mendoza Sánchez, reclamó al resto de las legisladoras por votar a favor de la fórmula encabezada por el Diputado Arsenio Mejía para que el ideara al frente de la Mesa Directiva del Congreso de Oaxaca.

Mendoza Sánchez lamentó que a pesar de que existe mayoría de mujeres en el congreso, no se hayan logrado poner de acuerdo para que la Mesa Directiva fuera presidida por una mujer, pues en los dos años anteriores, este órgano ha sido presidido por hombres.

La legisladora comentó que esta votación es contraria a los comentarios hechos por los Integrantes congreso local, de que está legislatura es conocida por estar a favor de la paridad de género, pues la mesa directiva ha sido presidida en sus tres años por hombres, pues algunas señalaban que en este último año legislativo le correspondía a una mujer presidir la mesa directiva.

Cabe mencionar que el primer año una mujer estuvo al frente de la JUCOPO y un hombre de la Mesa Directiva, en el segundo año ambos órganos estuvieron presididos por hombres, por lo que en este tercer año señaló que le correspondía a las mujeres estar al frente de la Mesa Directiva y de la JUCOPO.

Y es que este miércoles el congreso local llevó a cabo la elección de los integrantes de la Mesa Directiva, la cual será presidida por el Diputado Arsenio Mejía, quien obtuvo 37 votos a favor, cabe mencionar que a la sesión asistieron 38 legisladores, pues así quedó registrado en el tablero de asistencia.

