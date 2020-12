Normalistas protestan en Huajuapan; realizaron quema de llantas frente al palacio

-Mientras se realizaba dicha protesta, las puertas del palacio municipal fueron cerradas

Oaxaca, Oaxaca.- Estudiantes de la Normal Experimental de Huajuapan de León, marcharon por las principales calles de esta población, para exigir atención a sus demandas, además realizaron protestas frente al Palacio Municipal.

Los estudiantes, exigen la entrega de plazas automáticas, además de que acusan a la presidenta municipal Juanita Arcelia Cruz, de invadir terrenos de la Normal en una obra que construye en la zona del Lienzo Charro.

Por su parte, los jóvenes estudiantes se congregaron a las afueras del Palacio Municipal, donde iniciaron la quema de llantas como parte de su protesta.

Cabe mencionar que mientras se realizaba dicha protesta, las puertas del palacio municipal fueron cerradas, asimismo, ante estos acontecimientos no se reportan personas detenidas.

