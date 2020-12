Llaman a cuenqueñas a hacerse estudios a través de escáner mamario

-El resultado se les entrega de manera inmediata y reiteraron que no es un estudio doloroso



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Para evitar que los casos de cáncer de mama aumenten en la región, el DIF Regional está invitando a las mujeres a realizarse estudios gratuitos a través de un escáner mamario, y así de ser posible detectar a tiempo esta enfermedad.



Personal del área explicó que estas mastografías se realizan a través de un escáner y los resultados, de no ser muy alentadores, son enviados a la ciudad de Oaxaca con la finalidad de que sean valorados por parte de los servicios de salud.



Estos estudios se realizan para mujeres de toda la región, y al día hacen de 30 a 40, ya que el aparato solo tiene capacidad para hacer esta cantidad, además de que son rápidos y sencillos, y al momento se les entrega el resultado.



Invitaron a las mujeres a que acudan a las oficinas del DIF Regional para apartar su cita y así evitar aglomeraciones, y en caso de ser de otro municipio que se coordinen con las presidentas DIF y así se les haga una cita.



Si alguna mujer requiere de estos estudios con el escáner piden que lleve copia de su credencial de elector, de su curp y de un comprobante de domicilio para que se puedan atender.

