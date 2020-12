Entrega gobierno de Tuxtepec apoyo al campo en San Felipe de la Peña

-Alrededor de 15 comunidades resultaron beneficiadas con motobombas, picadoras de forrajes y abrevaderos

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Durante la tarde de este miércoles se llevó a cabo la entrega motobombas, picadoras de forraje y abrevaderos en la comunidad de San Felipe de la Peña.

Cabe mencionar, que también resultaron beneficiadas las comunidades de Bethania, Arroyo limón, Agua Fría, Piedra del Sol, Año de Juárez, Buenavista, Gallardo, Camalotal, El Paraíso, La Fuente Misteriosa, General Lázaro Cárdenas, La Carlota, La Unión, Ojo de Agua y Pueblo Nuevo.

Este, es uno de los programas históricos en los que se han invertido más de 11 mdp en apoyo al campo en el municipio de Tuxtepec, resultando beneficiados más de 200 campesinos y agricultores.

Entregando en todo este programa social municipal, un total de 974 motobombas, 19 picadoras de forraje y 138 abrevaderos, para fomentar la producción en la Cuenca.

