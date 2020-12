En Tuxtepec, vecinos de la colonia las Limas se manifiestan contra gasera

-Los vecinos aseguran que no van a permitir que se instale en esta colonia

De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca. – La tarde de este miércoles vecinos de las Limas se manifestaron afuera de donde se construye una gasera, ya que aseguran que es un riesgo para ellos.

Con pancartas en mano, dijeron que no van a permitir que se instale la gasera en ese punto, ya que es un peligro para ellos como vecinos pero además de que hay una escuela cerca.



Señalaron que ya enviaron documentos a la dirección de desarrollo urbano y a la de gobernación, y hasta el momento no han hecho nada y prueba de esto es que siguen los trabajos, por lo que se no detenerlos seguirán manifestándose.

Esta gasera es la que se iba a instalar en la colonia Castillo, sin embargo como los vecinos se opusieron y se manifestaron lograron que se retirara de este asentamiento.

