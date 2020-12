Eligen a Arsenio Mejía como Presidente de la Mesa Directiva

-Obtuvo el voto de 37 de los 38 diputados que asistieron a la sesión

Mario Romero

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- Tuvieron que pasar tres sesiones para que se eligiera a los integrantes de la mesa directiva, misma que será presidida por el Diputado Local Arsenio Mejía, este órgano es el encargado de llevar el desarrollo de las sesiones en el tercer y último año legislativo.

A la sesión asistieron 38 de los 42 legisladores, la votación que obtuvo Arsenio Mejía fueron 37 votos a favor y con ello se convierte en el Presidente de la Mesa Directiva del congreso de Oaxaca, cabe mencionar que está fue la tercera sesión a la que se convocó a los legisladores para lleva a cabo la elección de la mesa directiva.

La mesa directiva debió haberse renovado antes de la entrega del cuarto informe de gobierno, el cual se llevó a cabo el pasado 15 de noviembre, fue hasta el dos de diciembre cuando se decidió llevar a cabo este proceso, sin embargo no se llevó a cabo por la falta de acuerdos, la segunda sesión se programó para el siete de diciembre, en esa ocasión tampoco se pudo llevar la elección ante la falta de quórum.

La mesa directiva quedó integrada de la siguiente manera:

Presidente: Arsenio Mejia García

Vicepresidenta: Arcelia López Hernández.

Primera Secretaria: Rosalía Machuca Rojas

Segundo Secretario: Saúl Cruz Jiménez

Tercera Secretaria: Maritza Scarlett Vásquez Guerra

