Comparecencia de funcionarios será ante comisiones afirma Presidenta de la JUCOPO

-Señaló que apenas van a definir el calendario y esperan que en diciembre comparezcan cuatro funcionarios



Mario Romero



San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- Las comparecencias de los integrantes del gabinete del Gobernador Alejandro Murat, serán ante comisiones y no ante el pleno, para así no violentar el principio de la sana distancia y proteger a los legisladores, funcionarios y personal que labora en el congreso del estado, así lo manifestó la Presidenta de la Junta de Coordinación Política Delfina Guzmán.



Agregó que se tiene contemplado que por lo menos cuatro funcionarios sean los que comparezcan en el mes de diciembre y el resto a partir de enero de 2021, pues en lo que resta del año no daría tiempo para la comparecencia de los funcionarios y el análisis que hagan los legisladores.



La Presidenta de la JUCOPO mencionó que hasta el momento no tienen una calendarización para las comparecencias, sin embargo aclaró que están analizando el tema, señaló que por el momento se están enfocando en el presupuesto para el próximo año, este tema será abordado en una sesión extraordinaria que se llevará a cabo este jueves diez de diciembre.



La legisladora comentó que se analizará el dictamen y se parará el “reloj legislativo”, es decir van a declarar un receso en la sesión, para que tengan tiempo de analizar el dictamen, presentarlo ante el pleno, discutirlo y en su caso aprobarlo.



En cuanto a la elección de la mesa directiva, Delfina Guzmán dijo que las mujeres están bien representadas, pues hay tres legisladores en este órgano interno del congreso y mencionó que también están representadas las minorías y que en ningún momento se violó el principio de paridad de género.



Cabe mencionar que está por cumplirse un mes del cuarto informe de gobierno y hasta el momento ningún funcionario a comparecido, pues los legisladores estaban más preocupados en acordar quién quedaría al frente de la mesa directiva.

