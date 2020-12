Celebrará Oaxaca de Juárez, de manera virtual, 33 años de ser Patrimonio Mundial

-La Dirección de Cultura y Turismo preparó 16 actividades que se podrán disfrutar a través de facebook.com/CulturayTurismoOaxaca.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 8 de diciembre de 2020.- El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a través de la Dirección de Cultura y Turismo, en coordinación con el Centro INAH Oaxaca, ha preparado 16 actividades virtuales que se realizarán del 9 al 12 de diciembre para conmemorar el XXXIII Aniversario de la declaración del Centro Histórico de Oaxaca de Juárez y la zona arqueológica de Monte Albán como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura (UNESCO).

“El próximo viernes 11 de diciembre el Centro Histórico de Oaxaca de Juárez y la zona arqueológica de Monte Albán cumplirán 33 años de haber sido inscritos en la lista de ciudades Patrimonio Mundial, en reconocimiento al ejemplo de planificación urbana en la Nueva España del siglo XVI, con un rico legado arquitectónico de inmuebles como templos, plazas y edificaciones, por esta razón hemos preparado una serie de actividades culturales para celebrar esta distinción de la que debemos estar muy orgullosas todas y todos los oaxaqueños”, enfatizó la directora de Cultura y Turismo, Gloria Martínez López.

El programa inicia el miércoles 9 de diciembre a las 10:00 horas con la video conferencia: ¿Por qué la ciudad de Oaxaca es declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad?, impartida por el Cronista de la Ciudad, Jorge Alberto Bueno Sánchez; a las 17:00 horas, la presidenta y CEO de Alchemia Communications Group y ex titular del Consejo de Promoción Turística, Lourdes Berho Corona, abordará el Marketing Turístico en la actualidad, mediante una videoconferencia.

Martínez López detalló que, ante la pandemia de coronavirus, es fundamental actuar de manera responsable para evitar la propagación del COVID-19; por esta razón y debido a la instrucción del Presidente Municipal, Oswaldo García Jarquín, se trabajó de forma coordinada con el Centro INAH Oaxaca para exaltar la gran riqueza cultural y patrimonial de Oaxaca a través actividades virtuales.

“Invitamos a toda la ciudadanía a unirse a esta importante celebración, ya que del 9 al 12 de diciembre la Dirección de Cultura y Turismo tiene programadas distintas actividades virtuales como exposiciones, mesas de diálogo, videoconferencias con especialistas en patrimonio mundial, marketing y turismo sustentable, así como la difusión de un concierto en línea que estará a cargo del Coro de la Ciudad acompañado por la estudiantina Cuarentuna Universitaria de la UABJO”, agregó.

El jueves 10 de diciembre, a las 11:00 horas, el público podrá acceder a la videoconferencia demoninada “La importancia del turismo sustentable en una Ciudad Patrimonio”, a cargo de la fundadora y directora de Identidad y Desarrollo S. C., Alejandra Zorrilla Martínez, experta en diseño y operación de proyectos turísticos, culturales y ambientales con metodologías de planeación participativa.

El programa se extiende al viernes 11 de diciembre, fecha en que se realizará, a las 10:00 horas, la videoconferencia “La Convención de 1972 y el Patrimonio Mundial en el presente”, dictada por el director general del Instituto Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas, José Francisco Román Gutiérrez. Posteriormente, a las 11:30 horas, el director general de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, Jorge Ortega González, impartirá la videoconferencia “Ciudades Patrimonio Mundial y turismo sostenible”.

Para concluir las actividades, el mismo viernes 11 de diciembre, a las 18:00 horas, se llevará a cabo el concierto “Canto a la Ciudad” a cargo del Coro de la Ciudad y la Estudiantina Cuarentuna Universitaria de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Por último, el 12 de diciembre se realizará una exposición virtual que ofrecerá Fernando Aceves Humana y la charla “Retos y problemáticas en la gestión de sitios Patrimonio Mundial”.

La titular de la Dirección de Cultura y Turismo, Gloria Martínez López, reiteró la invitación para seguir las trasmisiones del 9 al 12 de diciembre, a través de la página www.facebook.com/CulturayTurismoOaxaca.

