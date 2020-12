Suspenden festividad de la Virgen de Juquila en ciudad de Oaxaca por Covid-19

-A pesar de estar cerrada, feligreses acudieron a capilla de la Virgen de Juquila en la agencia de San Juan Chapultepec



José Cruz



Oaxaca, Oaxaca.- A pesar de que la capilla de la Virgen de Juquila que se ubica en la agencia de San Juan Chapultepec se encontraba cerrada, varios feligreses acudieron a ese lugar a colocar una veladora a pedir un milagro o a dar gracias por uno recibido.



Las personas llegaban caminando, en bicicleta o en auto, subían las escaleras y ahí se quedaban por algunos minutos para elevar una oración o plegaria, en la reja se encontraba un letrero en el que informaban a los feligreses sobre las disposiciones oficiales, sin embargo esto no fue impedimento para que acudieran a venerar a la Virgen en su día.



Desde luego que esta fecha no podía dejar de conmemorarse, por ello la parroquia de San Juan Chapultepec programó tres transmisiones por medio de las redes sociales, este 8 de diciembre se realizaron a las seis de la mañana, doce del medio día y siete y media de la noche, para el miércoles también habrá 3 transmisiones, a las nueve de la mañana, doce del medio día y siete y media de la noche.



Cabe recordar que las autoridades religiosas y civiles acordaron cerrar los centros religiosos durante estos días, para evitar aglomeración de personas y así no exponer a la población a un posible contagio de Covid, estas mismas medidas se aplicarán para el próximo 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe.

