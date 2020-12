Sin daños por sismo en Oaxaca: CEPCO

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 8 de diciembre del 2020.- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO) informa que no se presentaron daños por el sismo ocurrido esta mañana con epicentro al suroeste de Salina Cruz.

El titular de la CEPCO, Antonio Amaro Cancino, informó que a la 11:56:41 horas de esta mañana se presentó un sismo con magnitud 5.5 a 64 kilómetros al suroeste de Salina Cruz, en la región Istmo.

El funcionario estatal indicó que, ante este movimiento telúrico, la CEPCO implementó un operativo en la zona de percepción y áreas aledañas, sin que hasta el momento se hayan presentado daños a la población.

Así mismo explicó que el sismo detectado no amerito alerta sísmica, porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos.

Así mismo señaló que Oaxaca mantiene el primer lugar en sismos con 12 mil 301 de los 28 mil 390 movimientos telúricos que se han presentado en México del 1 de enero hasta este 8 de diciembre.

