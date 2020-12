Se espera en Tuxtepec una derrama de más 25 mdp, en pago de aguinaldos a cerveceros

-Aunado a esto, habrá otros trabajadores que recibirán este pago y que dejará una derrama mayor.

Tuxtepec, Oaxaca.- En próximos días, se espera la reactivación económica en el municipio de Tuxtepec y la región, esto tras el pago de los aguinaldos, en donde se espera una derrama económica importante, ya que tan solo en el pago de los cerveceros será de 25 millones de pesos.

El Dirigente del Sindicato de los Cerveceros Andrés Santiago Parada, informó que en los próximos días se pagará este derecho a los trabajadores de la compañía cervecera, en donde se verán beneficiados 1 674 sindicalizados, y 600 de confianza, lo que provocará importante circular de dinero en la región.

Aunado a estos más de 25 millones tan solo del pago del aguinaldo de los cerveceros, dijo el también Dirigente de la CTM que se espera el pago de otros sindicatos como el 12 de julio y el democrático que están al servicio del gobierno municipal, el del ingenio, así como el de harineros, que son los sindicatos más grandes que hay en Tuxtepec.

Sin embargo hay sindicatos como el de pintores, de la construcción, que no reciben esta prestación, lo que se compensa con el pago de este derecho por parte de las empresas locales y que ayudará a que haya una derrama importante en la zona, y con esto reactivar las ventas en el sector comercial que ha sido uno de los más afectados en la zona debido a la contingencia.

