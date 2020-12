No solo agresiones contra mujeres, también reportan violencia contra hombres

-Estas agresiones casi no se denuncian y solo tienen el reporte de 2 casos



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- La Presidenta de la Comisión Regional de Derechos Humanos Mahatma Gandhi Adail Nolasco Cabañas, dijo que en este resguardo no solo han reportado casos de violencia contra las mujeres, también contra algunos hombres.



Señaló que estos casos no se denuncian por que los hombres piensan que serán juzgados por ser agredidos por sus parejas, por lo que únicamente tienen el reporte de 2 casos de este tipo de agresión, pero no dudan de que sean más los hombres violentados.



Este tipo de agresión contra los hombres, dijo, que se da pero es menor a los casos de violencia contra las mujeres que reportan diariamente, por lo que en redes sociales ellos como asociación han estado implementando campañas en donde se invitan a los hombres a denunciar.



La agresión contra las mujeres aumentó en los últimos meses debido a la contingencia, pero ya no solo son estos casos, también ya se da la agresión contra los hombres y en ocasiones son pocos creíbles debido a que es la mujer a la que siempre se le victimiza.

