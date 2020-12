Mejora IEEPO condiciones de 16 supervisiones y 99 Centros de Trabajo con inversión de 5 mdp

-El director general, Francisco Ángel Villarreal, entregó mobiliario y equipo a Misiones Culturales, Centros de Educación Básica para Adultos y Centros de Enseñanza Ocupacional

Comunicado

Ejutla de Crespo, Oax. 8 de diciembre de 2020.- Para mejorar las condiciones y la labor en 16 Supervisiones y 99 Centros de Trabajo que atienden a cerca de 12 mil personas adultas de comunidades rurales y semiurbanas con educación y capacitación, con la representación del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, hizo entrega de mobiliario y equipo por un monto de cinco millones de pesos.

Con apego a las medidas sanitarias decretadas y acompañado del presidente municipal, Leonardo Díaz Jiménez, supervisores, docentes y beneficiarios que le recibieron con calidez y presentaron un programa cultural con música y bailables como parte de lo que han aprendido en estos espacios, se llevó a cabo la distribución del material, consistente en computadoras, impresoras, archiveros, escritorios, pizarrones y sillas, entre otros apoyos.

En su mensaje, el Director General del IEEPO resaltó que la atención a la problemática del analfabetismo se encuentra entre las prioridades del Instituto, por lo que a través de Centros de Trabajo en las modalidades de Misiones Culturales Rurales, Centros de Educación Básica para Adultos y Extraescolar (CEBA – CEDEX) y Centros de Enseñanza Ocupacional (CEO), se contribuye en el abatimiento del rezago educativo en población adulta.

No podemos decir que habrá un desarrollo integral de hombres y mujeres si no tenemos al alcance la educación, la formación en la cultura y la activa participación social y ciudadana; por ello reconocemos la vocación y entrega de las maestras y maestros que integran estas instituciones educativas itinerantes y fijas que dan atención en estudios básicos a personas mayores de 15 años de edad, así como de formación para el trabajo, indicó.

De los cinco millones de pesos en mobiliario y equipo entregado en el evento realizado en Ejutla de Crespo, 3.8 millones de pesos corresponden a apoyos destinados a Centros de Trabajo y el resto a 16 supervisiones. Además, de una inversión de 600 mil pesos para el equipamiento de los talleres de las tres modalidades, a los cuales el Director General del IEEPO aseguró que se continuarán apoyando.

En su intervención, el presidente municipal de Ejutla de Crespo, agradeció la atención a las solicitudes de la comunidad ya que en educación “no deben existir colores, sino unidad para apoyar a todos los niveles educativos”; en tanto que el profesor Armando Palma López, supervisor de Misiones Culturales de la Zona 3 de la Mixteca, resaltó el gesto de atención y sensibilidad del Instituto hacia estos servicios educativos que representan un parteaguas en la educación para adultos.

“Después de cinco años tenemos la oportunidad de encontrarnos en el mismo espacio con el Director General”, dijo.

En tanto, en entrevista, las profesoras Antonina Flores Reyes y María Guadalupe Salazar Oviedo, agradecieron al gobernador Alejandro Murat Hinojosa y al Director General del IEEPO la dotación de materiales que serán de gran utilidad para dignificar la labor que realizan y la impartición de talleres en actividades productivas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario