Llama diputado Horacio Sosa a gobiernos municipal, estatal y federal, implementar medidas para proteger el agua

-Propone implementar mecanismos basados en conocimientos comunitarios para proteger y garantizar el vital líquido a la población

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 08 de diciembre de 2020.- Ante la crisis mundial por la falta de agua, derivada de la explotación excesiva de este recurso por el sector primario, la industria y el consumo humano, así como el cambio climático, el diputado Horacio Sosa Villavicencio, urgió a los gobiernos estatal y federal retomar conocimientos comunitarios, para optimizar y proteger el vital líquido.

Lo anterior luego de que se diera a conocer que el agua, la base de la vida en la tierra se comenzó a cotizar en el mercado de materias primas, debido a la escasez de este bien, cuyo precio fluctuará ahora como lo hacen el petróleo, el oro y el trigo.

El legislador mencionó como ejemplo del manejo adecuado del hídrico, el mecanismo implementado por los campesinos y habitantes de la población de Ocotlán de Morelos y San Bartolo Coyotepec, en la región de Valles Centrales, quienes luego de la sequía que azotó la zona en 2005, se convirtieron en “sembradores de agua”.

Explicó que implementaron modelos de construcción de pozos que les permitió obtener agua por filtración, además de hacer represas donde en las zonas altas el agua escurre, creando un efecto en el que literal siembran agua.

Detalló que el agua que captan y filtran les permite sembrar frutas, legumbres y rosas durante una temporada de estiaje, que incluso pueden pasar hasta más de dos años con lluvias irregulares y seguir su riego moderadamente.

Sosa Villavicencio, indicó que el modelo ha ido creciendo y los agricultores han construido más de 30 retenes de captación y 300 pozos de filtración en municipios como San Antonino Castillo Velasco, Santiago Apóstol Ocotlán, San Martín Tilcajete, Santa Ana Zegache.

El legislador confió en que con la implementación de modelos de captación de agua como los que realizan las comunidades de Valles Centrales, los municipios, los agricultores, pueden protegerse o apostar por la futura disponibilidad del agua.

