Habitantes de Santa María Mixistlán, exigen entrega de recursos, se manifestaron en Ciudad Administrativa

-Señalan que en caso de no tener respuesta a sus demandas, permanecerán de manera definitiva en plantón



José Cruz



Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de habitantes de Santa María Mixistlán, bloquearon el complejo de Ciudad Administrativa, para exigir que se les entreguen los recursos del ramo 33 fondo 3 y 4, así como los del ramo 28, los cuales no han recibido durante el presente año.



El Presidente del Consejo de Ciudadano Gregorio Ignacio Márquez, denunció que el Presidente Municipal Juan Antonio Díaz no les ha querido dar la cara, incluso mencionó que en han sido varias las ocasiones que han intentado entablar un diálogo con el edil, sin embargo señalan que siempre se ha negado a atenderlos.



Por este motivo es que los pobladores de esta comunidad que pertenece al municipio de Mixistlán de la Reforma, decidieron movilizarse para pedir a la Secretaría General de Gobierno que intervenga y se les puedan dar los recursos a la población para la realización de obras.



Entre las obras que requiere la población se encuentran pavimentación de calles, introducción de agua potable y drenaje, energía eléctrica, así como apoyo a las escuelas, por estas razones piden la intervención directa del gobernador del estado Alejandro Murat, pues señalan que no es posible que el edil no les quiera dar los recursos que le corresponden.



Finalmente dijeron que en caso de no tener una respuesta a sus demandas, permanecerán de manera definitiva en plantón frente a Ciudad Administrativa, cabe mencionar que como medida de presión bloquearon la carretera internacional 190 en ambos sentidos.

