Entregan tabletas como parte del programa “Aprendiendo en casa”

-Se invirtieron más de 600 mil pesos



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- La contingencia ha provocado cambios en la vida diaria, desde el resguardo y las clases en línea, lo que ha puesto en una difícil situación a las familias debido a que deben de contar con varios equipos para que los alumnos puedan seguir con sus estudios, por lo tanto el gobierno municipal lanzó el programa “Aprendiendo en casa”, en el que se invirtieron más de medio millón de pesos



El Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez informó que se invirtieron 625 mil pesos en la compra de 500 tabletas para estudiantes de 5° y 6° año de primaria y 1° de secundaria, que son de escasos recursos, y destacó que seguirán apoyando a la educación.



Las tabletas se entregaron este martes y fue tras recibir solicitudes de cientos de padres de familia para que sus hijos contarán con un equipo y así seguir recibiendo sus clases en línea, pero además, informó que pretenden que el próximo año vuelvan a ejercer este programa y seguir apoyando a otros estudiantes.



Agregó el Edil que en estos cuatro meses además de la entrega de estos apoyos a los estudiantes, han entregado apoyos al campo y también a algunas familias con estas estufas ecológicas.

