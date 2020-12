En Valle, Comité del PES se reporta listo para nuevo proceso electoral

-Señalan que es un nuevo reto que afrontarán con un comité de principios y valores

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Luego de que el pasado domingo tomará protesta como Presidente del Comité del Partido Encuentro Solidario, el también aspirante a la presidencia por Valle Nacional Juan Eluzahit López Hernández , señaló que con este nuevo reto se busca cambiar la historia del municipio acompañando en su estructura personas de principios y valores tal y como mandata este nuevo partido.



Y es que López Hernández quien era más ubicado entre las filas del Partido Revolucionario Institucional optó por tomar esta decisión de dirigir este nuevo partido, ya que aseguró que había más oportunidades para trabajar por Valle Nacional y agregó que fue una decisión por la cual los Vallenses, tendrán una nueva opción de elegir lo que más le conviene al municipio.

Así mismo explicó que este partido es de puertas abiertas, lo que lo llevó a tomar las riendas con rumbo al proceso electoral del 2021, por lo que hizo extensa la invitación a los Vallenses a que se sumen a una nueva propuesta, si es que se busca cambiar el rumbo de Valle Nacional, por lo que informó que ya están por presentar su plan de trabajo antes de las fiestas decembrinas, antes de que les ganen los tiempos y dijo que estarán recorriendo las comunidades para presentar este nuevo proyecto, pues recalcó que se busca hacer algo diferente en la vida política de Valle Nacional.



Por su parte la Secretaria de Elecciones Emmi Adalid Juárez Francisco, señaló que tienen la encomienda de difundir a este partido y sus principios a las comunidades, pues aseguró que hoy en dia existe igualdad para todos y con las mismas ventajas para los aspirantes y así conozcan sus propuestas, para que de esta manera la ciudadanía elija a la persona y no al partido como en otros años y explicó, que eso les da una ventaja de participación ciudadana, para que el electorado tengan la oportunidad de elegir a su próximo presidente.



De esta manera dijeron sentirse listos para afrontar este nuevo reto, donde se busca con trabajo en equipo, a través de un comité ciudadano atender las peticiones ciudadanas que con lleven a obtener un mejor resultado en las próximas elecciones.

