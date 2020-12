Anuncian quinta campaña “Enchúlame la silla” en Tuxtepec

-Será del 12 al 14 de enero, pero en esta ocasión debido a la contingencia habrá algunos cambios

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Una vez más para apoyar a las personas en sillas de ruedas, el Club Rotario Tuxtepec-Cuenca anunció la quinta campaña “Enchúlame la Silla”, ofreciendo el servicio a bajo costo.

Este programa consiste en reparar las sillas de rueda por personas que integran la Fundación ALEM, y son personas en sillas de rueda quienes las realizan, beneficiándolos con trabajo.

Por su parte la Presidenta del Club Rotario Dora Luz Márquez Díaz, informó que esta campaña se realizara del 12 al 14 de enero, siendo la quinta campaña que hacen en el municipio, en coordinación con las autoridades municipales y la asociación.

Los costos van dependiendo del tipo de reparación que se le hará a las sillas de ruedas y van de los 50 a 450 pesos, y solo es para pagar la reparación ya que Rotary International para las refacciones, y en caso de que alguien no pueda pagar su reparación se pidió a la sociedad que se sume y haga donativos para solventar estos gastos.

Esta campaña será de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde en el Parque Juárez y en esta ocasión a diferencia de otros años, no podrán quedarse a esperar su silla, por lo que la tendrán que llevar y se les avisará en qué momento podrán pasar por ella, pero además deben de cumplir con requisitos como la sana distancia y portar cubrebocas.

