Ambulantes comandados por Hugo Jarquín, se instalan en el zócalo de Oaxaca

-Afirman que permanecerán hasta el seis de enero y no temen a un posible desalojo, pues no hay gobernabilidad en la capital.

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Comerciantes Ambulantes encabezados por Hugo Jarquín, se instalaron este martes en el zócalo de la capital oaxaqueña, como manera de protesta por la falta de apoyos de parte del gobierno municipal, a quien le piden que se puedan realizar verbenas con el objetivo de reactivar la economía.

Piden que se entable una mesa de diálogo con el gobierno que preside Oswaldo García Jarquín para que se puedan realizar verbenas, además dijo que no es posible que en una sesión de cabildo hecha al vapor se haya determinado suspender este tipo de actividades, asimismo indicó que la decisión de retirar el túnel que estaba instalando el gobierno del estado, fue para “bloquear” al mandatario oaxaqueño.

Incluso mencionó que no es posible que se permita la instalación de una feria con juegos mecánicos de primera y no se le permita a los ferieros locales que puedan instalarse para trabajar, en ese sentido dijo que su lucha es para que los comerciantes y verbeneros puedan trabajar y obtener un recurso para sus familias.

Los comerciantes ambulantes llegaron en sus camiones y empezaron a instalarse en el zócalo capitalino, previamente este lunes por la tarde los comerciantes se repartieron los espacios, para que así no hubiera problemas al momento de instalarse.

Cabe mencionar que en varias ocasiones el gobierno municipal ha desalojado algunos puestos ambulantes, principalmente los que no tienen permiso, sobre esto se cuestionó a Hugo Jarquín y dijo que no tienen temor de que los desalojen, pues este es un acto de gobernabilidad, algo que no existe en el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez.

Además dijo que el domingo a las once de la noche les agendaron una cita con García Jarquín a las ocho de la mañana del lunes, sin embargo de última hora les canceló, por ello decidieron instalarse en el zócalo y ahí permanecerán hasta el seis de enero o hasta que haya un acercamiento por parte del gobierno municipal.

Finalmente dijo que todos los comerciantes cumplirán con los protocolos de sanidad como el aplicar gel con alcohol a sus clientes, desinfectar constantemente su mercancía, tomar la temperatura de las personas y guardar la sana distancia.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario