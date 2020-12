A prisión “El 14”, por probable desaparición de personas en la Cuenca

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax., 8 de diciembre de 2020.– La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), logró prisión preventiva y vinculación a proceso contra el masculino A. C. T., alias “El 14”, señalado del delito de desaparición de persona cometida por particulares en el año 2019, en San Pedro Ixcatlán, en la región de la Cuenca del Papaloapan.

Tras una exhaustiva investigación llevada a cabo por la institución de procuración de justicia, se logró identificar y ubicar al probable responsable, quien fue detenido el pasado 02 de diciembre por Agentes Estatales de Investigación en la Ciudad de México y trasladado a Oaxaca, para ser presentado ante el Juez de Control.

De acuerdo con la carpeta de investigación 40105/FCUE/TUXTEPEC/2019, los hechos suscitaron el 16 de noviembre de 2019, cuando la víctima E. F. G. M., fue interceptado por “El 14” y otros sujetos en San Pedro Ixcatlán, quienes lo privaron de su libertad, llevándoselo con rumbo desconocido.

En audiencia, el Juez de Control le dictó auto de vinculación a proceso y otorgando cuatro meses para el cierre de investigación, permaneciendo en tanto en prisión preventiva oficiosa.

Con estas acciones, la Fiscalía General reitera en los hechos su compromiso de presentar ante la Ley a quienes atenten contra la paz social, a fin de garantizar justicia y paz por Oaxaca.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario