Tras lluvias en Septiembre, Jocotepec sigue esperando más apoyos

-Esperan en próximos días aterrizar un programa para los agricultores que resultaron dañados



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente de Jocotepec Rigoberto Escárcega, señaló que aún siguen esperando algunos apoyos para el campo, esto debido a que más de 800 familias perdieron parte de sus cultivos en las lluvias del mes de septiembre.



Explicó que por parte del DIF, de Protección Civil y por parte de la SEDAPA recibieron apoyos, pero todavía están a la espera de que aterricen otros más y con esto seguir beneficiando a estas familias, “próximamente vamos a aterrizar un programa”, dijo.



Estos apoyos que están esperando son de las lluvias ocurridas en el mes de septiembre en donde familias de Arroyo Chiquito, San Jacobo, Monte Negro y Nuevo Río Manzo sufrieron afectaciones, siendo en este municipio en donde se reportaron más de 800 viviendas afectadas, así como caminos, carreteras dañados, y pérdidas en cultivos.



En cuanto a las obras, dijo que ya están entregando las obras en sus comunidades, mismas que fueron priorizadas por su hermano, Pedro Escárcega quien falleció a causa de covid; por lo tanto esperan que en próximos días se terminen las 17 obras de este año y así este 2021 todas las comunidades tengan una obra.

